Tlc: GSE approva progetto TIM di efficientamento energetico

Roma, 23 dic. (askanews) - "Si è conclusa positivamente l'istruttoria condotta dal GSE per l'ammissione ai Certificati Bianchi dei progetti di efficientamento energetico presentati da TIM SpA a luglio di quest'anno, i quali interessando le reti fissa e mobile dell'intero territorio nazionale sono tra i più grandi presentati in Italia. Il perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica passa anche attraverso la realizzazione di investimenti per il potenziamento e l'evoluzione tecnologica delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di tutti i comparti produttivi e dei servizi del Paese, ivi incluse le reti delle telecomunicazioni." L'esito viene annunciato direttamente dal Gestore del servizio elettrico nazionale attraverso la diffusione di un comunicato stampa.