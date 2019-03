Tim: Vivendi ritira proposta revoca consiglieri in quota Elliott

Milano, 29 mar. (askanews) - Vivendi ha deciso di non andare avanti con la sua proposta di revoca di 5 consiglieri in quota Elliott, che è all'ordine del giorno dell'assemblea di Tim di oggi."Abbiamo deciso di non perseguire la nostra proposta di revoca di 5 consiglieri del board purchè l'assemblea di esprima in tale direzione". Queste le parole del rappresentante di Vivendi il socio francese di Tim che aveva chiesto la revoca di 5 consiglieri in quota Elliott tra i punti del giorno dell'assemblea di oggi. Il rappresentante ha chiesto dunque all'assemblea di votare sulla richiesta di non perseguire il punto all'odg.