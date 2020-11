Tim e Tiscali firmano contratti di coinvestimento tramite FiberCop

Roma, 22 nov. (askanews) - Tim e Tiscali hanno firmato i contratti esecutivi dell'intesa del 27 agosto "relativa all'accordo di coinvestimento per la realizzazione di una partnership strategica" sullo sviluppo del mercato ultra-broadband in Italia attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto FiberCop. "L'efficacia dei contratti - sottolinea Tim - rimane soggetta ad alcune condizioni sospensive di natura regolamentare".È stata firmata anche "una serie di accordi operativi e commerciali immediatamente efficaci che regolano le fasi del progetto, la prima delle quali riguarderà la razionalizzazione della rete di Tiscali". In linea con il piano di sviluppo di FiberCop, "Tiscali potrà attivare nuovi clienti sulla rete di nuova costituzione".