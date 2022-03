Tim: strappa in Piazza Affari, +9%

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Ancora acquisti su Tim in Borsa: il titolo sta accelerando progressivamente ed è stato sospeso nuovamente in asta di volatilità con un aumento teorico del 9% a 0,328 euro. Forti gli scambi, pari a 180 milioni di azioni passate di mano, le stesse dell'intera giornata di ieri. Proseguendo nel trend di recupero recente, gli operatori si ricoprono, guardando anche alla conferma dell'interesse da parte di Kkr e di altri fondi, che hanno chiesto acceso ai dati di Tim per compiere 'due diligence' più o meno ampie. (ANSA).