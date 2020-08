Tim rinvia al 31 agosto la firma con Kkr

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Tim prende tempo con Kkr sull'operazione Fiberco. La firma dell'accordo, secondo quanto si apprende, è rinviata al 31 agosto ma l'operazione non è stata fermata. In una lettera inviata oggi all'azienda il governo ha chiesto " di valutare le modalità più adeguate per collocare l'operazione in questo più ampio contesto strategico, proseguendo, sin dalle prossime ore, le interlocuzioni con gli attori istituzionali e di mercato interessati che saranno da noi promosse" (ANSA).