Tim: offerte su rete ancora non adeguate, proposta finale entro 9 giugno

Milano, 4 mag. (askanews) - Il cda di Tim ha analizzato in profondità le offerte non vincolanti ricevute per Netco dal consorzio formato da Cdp-Macquarie e dal fondo Usa KKR e le ha ritenute non ancora adeguate. E' quanto si legge in una nota del gruppo di tlc. Pertanto, considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla, il cda ha ritenuto di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un'offerta finale entro il 9 giugno prossimo.