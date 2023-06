(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Vivendi boccia l'offerta di Kkr per la rete di Tim, ritenendo che la sottovaluti e che sarebbe un errore strategico. A scriverlo è il Financial Times citando fonti vicine al dossier. Il titolo ha invertito la rotta arrivando al cedere il 4%, per poi assestarsi a -2,5 per cento. (ANSA).