Milano, 19 giu. (askanews) - "Vivendi è un soggetto di mercato, vediamo: ci sono proposte sul tavolo, sarà il consiglio di amministrazione a decidere". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a Milano per il 108esimo Annual General meeting dell American Chamber of commerce in Italy, rispondendo a chi gli chiedeva del ruolo di Vivendi in Italia nella settimana chiave per il futuro della rete Tim.