Tim: Giorgetti, con Kkr processo iniziale, nessuna Opa lanciata

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Dopo la proposta avanzata da Kkr ci troviamo in un "processo nelle sue fasi iniziali che non ha ancora dato luogo al lancio di un'opa nei confronti di Tim". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una informativa alla Camera dei Deputati sulla vicenda Tim. "Proposta di Kkr - ha aggiunto - non è vincolante". "Il Governo sta seguendo il dossier con grande attenzione. Il percorso è all'inizio e non si è ancora nelle condizioni di prendere iniziative. Se Kkr lancia l'Opa si attiva una procedura con la valutazione della disciplina della Golden Power", ha poi spiegato il ministro. (ANSA).