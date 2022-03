Tim: CVC presenta offerta per il 49% dell'unità imprese di ServCo

Milano, 26 mar. (askanews) - CVC Capital Partners ha presentato un'offerta non vincolante per una quota del 49% per l'area Enterprise di ServCo, la newco dei servizi del gruppo Tim che nascerà dopo la separazione da Netco (rete e Sparkle), secondo lo scorporo previsto dall'Ad Labriola. Lo scrivono Bloomberg e Reuters, dopo che negli ultimi giorni si erano rincorsi rumors di un interesse del fondo per la parte "servizi" di Tim post-scorporo. L'unità Enterprise di Servco comprenderà le attività commerciali nel mercato Enterprise del gruppo, integrate dalle digital companies Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (cybersecurity).Nessun commento da parte di Tim.