Threads oltre i 100 milioni di utenti, traffico Twitter rallentato

New York, 10 lug. (askanews) - Threads, il nuovo social network di Meta Platforms lanciato il 5 luglio 2023 ha già superato i 100 milioni di iscritti dal suo debutto, provocando un notevole rallentamento del traffico sulla piattaforma rivale, Twitter.Threads pubblicizzato come una "piazza pubblica" per le comunità "che non hanno mai veramente abbracciato Twitter", sta facendo breccia tra gli utenti statunitensi hanno scelto di premiare la società di Zuckerberg, che in un post pubblicato lunedì ha ribadito "Non riesco a credere che siano arrivati qui a solo 5 giorni!", chiarendo che non sono ancora state attivate promozioni.

Nel weekend la rivalità con Elon Musk, proprietario di Twitter, si è inasprita, con scambi di messaggi non proprio lusinghieri.Se Threads sarà in grado di mantenere la sua base di utenti, potrebbe consolidare la sua posizione di vero concorrente per Twitter, che ha riportato quasi 238 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili nel suo ultimo rapporto sugli utili trimestrali.