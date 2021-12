The Italian Sea Group si aggiudica asta per Perini Navi

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - The Italian Sea Group, operatore globale nel settore della nautica di lusso, attraverso la propria controllata al 100%, New Sail, si è aggiudicata l'asta indetta dal Tribunale di Lucca per il fallimento Perini Navi, a un prezzo complessivo di 80 milioni di euro. L'oggetto dell'asta comprende il compendio mobiliare ed immobiliare dei cantieri navali di Viareggio e di La Spezia, il compendio immobiliare di Pisa, una nave in corso di costruzione, i marchi ed i brevetti, la partecipazione sociale (100%) in Perini Navi Usa ed i rapporti giuridici in essere con i dipendenti e con i terzi. The Italian Sea Group finanzierà l'operazione tramite le disponibilità di cassa, reinvestendo una significativa quota dei proventi raccolti in Ipo all'inizio del giugno scorso, oltre che attraverso linee di credito bancarie. "Sono estremamente orgoglioso di questa operazione. Abbiamo voluto spingerci oltre con l'investimento, ma siamo arrivati all'asta con l'assoluta determinazione di voler acquisire tutti gli asset in funzione della nostra ormai consolidata competenza e dei nuovi contratti, in particolare nel segmento degli yacht a vela di grandi dimensioni", ha commentato Giovanni Costantino, Founder & ceo di The Italian Sea Group. (ANSA).