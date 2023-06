Come andrà diviso l’immenso patrimonio di Berlusconi? Ecco le cifre e le ipotesi

Un patrimonio immenso quello lasciato da Silvio Berlusconi e che il 26 giugno dovrebbe essere “svelato” dal notaio Arrigo Roveda dello studio RIcd di Miano che da sempre si occupa degli affari di famiglia. Si parla di una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 4 miliardi di euro.

Ma come saranno divisi tutti i beni? Su ville da sogno, imbarcazioni di lusso, opere d’arte di inestimabile valore, investimenti personali e soprattutto quote della capogruppo Fininvest (dove il Cavaliere aveva il 61 per cento e il resto era nelle mani dei cinque figli) ancora non ci sono certezze.

Per legge, Berlusconi, non essendo sposato, potrà disporre – come riporta il Corriere della Sera - di un terzo dei beni mentre gli altri 2 terzi andranno ai figli di diritto. Quindi se il patrimonio si aggira sui 4 miliardi, circa un miliardo e 300 milioni sarebbero di Silvio mentre i restanti 2,7 milioni andrebbero divisi fra i figli Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi ed Eleonora.



La data del 26 giugno in cui il notaio potrebbe aprire il testamento non è casuale. Tre giorni dopo, giovedì 29 giugno, è convocata l’assemblea ordinaria della capogruppo Fininvest con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione. Ancora pochi giorni, quindi, e si conoscerà il futuro dell’immenso patrimonio accumulato da Berlusconi in 60 anni di attività nei più svariati settori.