Tesla prima casa automobilistica a superare valore 1.000 mld Usd

Roma, 25 ott. (askanews) - La casa automobilistica Tesla è diventata il primo produttore auto con una valutazione di mercato da oltre 1.000 miliardi di dollari. Lo scrive oggi il Financial Times.Il valore delle azioni di Tesla è salito oggi del 9,8 per cento a 998,74 dollari, portando la capitalizzazione di mercato a oltre 1.000 miliardi di dollari. Nel 2021 le azioni di Tesla sono cresciute del 40 per cento.Ad accendere i motori della crescita delle azioni Tesla oggi è stato l'anniuncio che la compagnia di rental car Hertz ha ordinato 100mila Tesla per rafforzare la sua flotta elettrica.Tesla a luglio 2020 ha superato Toyota come produttore di auto cn maggiore valore di mercato. Ma da allora il suo valore è cresciuto di oltre cine que volte. E' oggi la sesta compagnia Usa a superare l'asticella dei 1.000 miliardi dopo Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet e Facebook.