Tesla aumenta prezzi auto in Cina e negli Usa causa inflazione

New York, 15 mar. (askanews) - Tesla ha aumentato i prezzi dei suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Cina dopo che ieri, il suo Ceo, Elon Musk, aveva avvertito del rischio di pressioni inflazionistiche sulle attività della casa automobilistica. La società ha aumentato i prezzi di tutti i suoi modelli negli Stati Uniti, mentre in Cina, gli aumenti hanno toccato una versione della Model 3 e della Model Y. È il secondo aumento registrato nell'ultima settimana. Una delle ragioni di prezzi così elevati è riconducibile al nichel, un componente chiave delle batterie dei veicoli elettrici; l'altra è ancora connessa al Covid-19, che in Cina si sono riacutizzati portando alla chiusura di alcuni distretti di produzioni dei semiconduttori, altro elemento fondamentale per le vetture Tesla.