Terragni: 'Con M4 Milano afferma il suo primato in Italia e nel mondo'

Milano, 14 apr. (AdnKronos) - “Con la linea M4 Milano vuole mantiene il suo primato in Italia e afferma il suo primato nel mondo come sistema di trasporto pubblico, in questo senso l’orientamento dell’amministrazione è netto”. Così il presidente di M4 spa, Fabio Terragni, ha parlato durante la presentazione “M4: visioni di futuro sulla città di Milano e sul trasporto urbano”, durante la giornata conclusiva del format BluE, allestito nella stazione di Porta Venezia della linea M1 della metropolitana di Milano. “Stiamo scavando 25 metri al giorno, la prima tratta da Linate a San Babila sarà pronta nel 2021 e la seconda, fino a San Cristoforo, nel 2023. Sulla M4 viaggeranno ogni anno 90 milioni di persone”, ha argomentato Terragni. “Con la nuova linea - ha concluso il presidente di M4 - chiaramente migliorerà il traffico e abbatteremo una parte di emissioni inquinanti, cosa fondamentale in una città come Milano che ha un basso ricambio d’aria”.