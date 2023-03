Roma, 17 mar. (askanews) - "I consumi di febbraio sono più del 2% in meno dell'anno passato". Lo ha anticipato l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma, in occasione del Festival euromediterraneo dell'economia."Poichè, in realtà, non c'è un problema nè di produzione industriale nè di utenza domestica, credo - ha spiegato - che questo sia anche il frutto della campagna di sensibilizzazione delle famiglie".