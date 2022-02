Terna: 170 milioni per nuova linea tra Bologna e Firenze

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Al via i lavori di Terna per la nuova linea elettrica 'ColungaCalenzano', tra Emilia-Romagna e Toscana con un investimento da 170 milioni di euro. Lo annuncia la società guidata da Stefano Donnarumma che realizzerà l'infrastruttura, considerata altamente strategica tra le province di Bologna e Firenze. Lunga 84 chilometri, la linea permetterà di migliorare significativamente la capacità di scambio tra le zone del Nord e del Centro-Nord Italia, aumentando l'efficienza e la sostenibilità della rete elettrica. Terna ricorda come l'opera sia uno dei principali e più importanti progetti di sviluppo previsti nel suo piano Industriale 'Driving Energy'. L'apertura dei cantieri segue la fase di attività di progettazione esecutiva appena conclusa e durerà circa 24 mesi. Con più di 16 km di nuove linee interrate, l'opera, oltre ad un miglioramento della sicurezza e della resilienza del sistema elettrico, genererà importanti benefici ambientali per le comunità locali. (ANSA).