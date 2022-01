Milano, 24 gen. (askanews) - Teleperformance Italia approda allo Smau. La multinazionale leader nel mondo della gestione della Customer Experience parteciperà il 27 gennaio a Taranto, nell'ambito della fiera italiana dell'innovazione, al tavolo su "Industria 4.0 e trasformazione digitale dei processi". Ma non solo, Teleperformance sarà anche in lizza per il premio Innovazione dello Smau: "Ci riempie di orgoglio perchè è davvero un cambio di paradigma pensando che Teleperformance nasce come società di un call center tradizionale e adesso ci siamo trasformati, ci stiamo trasformando, perché l'evoluzione è continua, in un hub di servizi digitali e di gestione di interazioni omnicanali", ha spiegato Vincenzo Giliberti, Digital Transformation Leader di Teleperformance Italia.Allo Smau, Teleperformance presenterà il progetto VO.I.C.E First, che è cofinanziato dalla Regione Puglia. Un progetto di trasformazione digitale, da call center a contact center omnicanale, che si basa su tre pilastri: "La T di tecnologia: una serie di innovazioni tecnologiche che stiamo introducendo nei nostri processi per migliorare la qualità ma anche l'efficienza e l'efficacia nella nostra interazione con i clienti", ha spiegato. C'è poi la A di analytics, con soluzioni di analisi, sia predittiva sia di speech analysis, cioé analisi delle conversazioni per ricavarne informazioni utili per migliorare la customer experience. "E infine c'è la P, perché l'acronimo su cui si basa il Voice First è il TAP, la P perché tutte le innovazioni ci devono portare ad avere dei processi di assoluta eccellenza", ha concluso Giliberti.