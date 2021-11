Tedesca Dmsa chiede bancarotta per Evergrande

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Il gruppo di consulenza tedesco DMA (Deutsche Marktscreening Agentur) ha chiesto ufficialmente la procedura di bancarotta per la cinese Evergrande, che secondo l'Agenzia Bloomberg avrebbe invece rimborsato le cedole di "almeno due bond su 3". La società indipendente di servizi per il mercato, in una nota inviata alla stampa, evidenzia come il colosso cinese nelle costruzioni abbia lasciato trascorrere 30 giorni dal mancato pagamento di due emissioni obbligazionarie scadute a fine settembre. "La stessa Dmsa ha investito in questi bond e non ha ricevuto alcun pagamento di interessi ad oggi. Ora stiamo preparando l'azione di bancarotta e chiediamo a tutti gli obbligazionisti di aggregarsi". Secondo le indiscrezioni raccolte da Bloomberg gli interessi sono stati pagati ma "in ritardo" su un totale dovuto di 148,1 milioni di dollari (128,87 milioni di euro). I titoli incriminati pagano un tasso d'interesse del 9,5% con scadenza nel 2022, del 10% con scadenza nel 2023 e del 10,5% con scadenza nel 2024. Evergrande ha scampato la procedura d'insolvenza lo scorso ottobre pagando le cedole prima della scadenza di un periodo di proroga di 30 giorni, ma sul colosso pendono obblighi per oltre 300 miliardi di dollari (261 miliardi di euro). (ANSA).