Tav, Zaia: chi se ne frega di andare a Lione? A noi piacerebbe

Bruxelles, 5 feb. (askanews) - Il governatore del Veneto, Luca Zaia, non è d'accordo con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ieri, esprimendo la sua contrarietà alla Tav, aveva messo in dubbio l'utilità per i passeggeri italiani di un collegamento veloce con Lione". Zaia, inoltre, parlando con alcuni giornalisti a margine delle riunioni del Comitato delle Regioni dell'Ue, oggi a Bruxelles, si è detto contrario a un referendum sulla Tav in Veneto, affermando che il dibattito sui problemi ambientali derivantio dalla costruzione del tunnel della Torino-Lione riguarda solo la Val di Susa e il Piemonte.Rispetto alla domanda posta ieri in Tv da Toninelli, "chi se ne frega di andare a Lione?", il governatore del Veneto ha chiesto a sua volta: "Chi è che ha detto sta roba? A noi piacerebbe; perché - ha risposto - abbiamo difficoltà anche ad andare a Milano; in questo momento da Venezia ci mettiamo di più di quello che potremmo metterci con un treno veloce. Abbiamo difficoltà nei collegamenti in tutto il Nord Italia: si pensi il Venezia-Torino che per noi è un unicum imprenditoriale e sociale. E' fondamentale ricordare - ha sottolineato - che queste opere sono strategiche perché entrano in un programma internazionale, quindi vuol dire anche perdere queste opportunità che potremmo avere".Quanto alla questione ambientale, "il dibattito - ha osservato il governatore del Veneto - è tutto sulla Val di Susa e in Piemonte; in Veneto non esiste questo dibattito. Può esserci qualcuno che non è d'accordo perché gli espropriano magari il terreno o perché la Tav impatterà vicino casa sua, ma da noi non c'è questo dibattito che c'è in Val di Susa"."Non si capisce - ha proseguito Zaia - per quale motivo comunque si voglia bloccare anche la tratta veneta e si faccia di ogni erba un fascio. Visto e considerato che, se ragionassimo per assurdo, se si bloccasse tutto lì in Val di Susa, comunque c'è tutto un tratto del Nord che potrebbe esser servito. Noi - ha affermato - vogliamo andare avanti"."Vogliono fare il referendum? A me - ha spiegato il governatore leghista - non fanno paura i referendum. Però dico che sarebbe una sconfitta, perché i miei cittadini mi direbbero: 'ce l'hai nel programma elettorale, hai preso la stragrande maggioranza dei voti dei veneti e adesso ci vieni a chiedere cosa pensiamo della Tav?'. Ho l'impressione che se si vuol fare il referendum è meglio che se lo faccia il Piemonte, ma non certo noi".