Tassonomia: preoccupazione Italia, limiti gas troppo bassi

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GEN - Nel parere inviato a Bruxelles sulla bozza dell'atto delegato Ue sulla tassonomia, a quanto si apprende, l'Italia ha manifestato la "preoccupazione" per i limiti imposti alle emissioni del gas, considerati "troppo bassi" in particolare per gli impianti già esistenti. Tali soglie, si spiega nel parere recapitato all'esecutivo Ue, andrebbero a impattare su impianti già funzionanti in un momento "complicato" dal punto di vista della situazione energetica europea. La aziende italiane, si fa notare nel parere del governo italiano, stanno inoltre già mettendo in campo tutti gli sforzi necessari per "il phasing out dal carbone". (ANSA).