La task force: ridurre l'orario di lavoro a parità di salario. Del resto costa meno della Cig a zero ore

"La necessità di garantire il distanziamento assieme alla difficoltà di svolgere il lavoro utilizzando protezioni (guanti, mascherine, etc.) suggeriscono una riduzione sostanziale dell'orario di lavoro", con "turni". Così la task force istituita dal ministero dell'Innovazione nella relazione sull'impatto economico. "Tale riduzione dovrebbe avvenire a salario invariato con un contributo dello Stato (si noti che questo costa meno allo Stato della cig a zero ore)", viene evidenziato nel documento datato 14 aprile ma pubblicato la scorsa settimana.

Riduzione orari, il si di Fratoianni

"Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario? Lo dice quel rompiscatole di Nicola Fratoianni? Sì, da tempo. Ma oggi apprendiamo che lo ha suggerito al governo anche la Task Force che sta lavorando a una soluzione per far ripartire la vita sociale ed economica del Paese". Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

"Spero che il governo accolga la proposta della task force. Proposta su cui noi lavoriamo da tempo (c'è una nostra proposta di legge depositata in Parlamento). Questo significa avere il coraggio - conclude Fratoianni- di pensare e realizzare un mondo nuovo, per sconfiggere il virus e la crisi".

La Cgil è d'accordo

Va bene una riduzione per legge dell'orario di lavoro a parità di salario, demandando agli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sottoscrittici del Ccnl le modalità applicative". Così la segretaria confederale della Cgil, Ivana Galli, commenta la proposta della task force 'data driven'. "In fondo già oggi con i 'contratti di solidarietà' si percorre questa strada:

riduzione dell'orario con il contributo dello Stato che però adesso non copre il 100%", spiega la sindacalista. Quindi, sottolinea, "andrebbe solo modificata l'indennità a carico dello Stato che deve essere fino al 100%".

Lavoratore ai tempi del Covid 19 (Ansa)

La Uil: attuazione demandata alla contrattazione

"Condividiamo la proposta della task force innovazione, in merito alla riduzione dell'orario di lavoro", spiega il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. "Peraltro, la Uil era già ripetutamente intervenuta su questo tema, molto prima dell'esplosione della pandemia, proponendo una riduzione dell'orario in quelle realtà in cui il consolidamento dell'innovazione tecnologica sta determinando il rischio di un ridimensionamento della base occupazionale", sostiene. In questi casi, sottolinea, "piuttosto che fare cassa integrazione o addirittura licenziare, noi abbiamo proposto che si redistribuisca l'orario tra tutti i lavoratori coinvolti, a parità di salario o, nel caso di aumento della produttività, con un incremento dello stesso salario". Ora per Barbagallo "questo ragionamento può valere anche per gestire le conseguenze del Covid19 sull'organizzazione del lavoro. Per attuare la proposta della task force, servirà una norma che preveda l'integrazione salariale da parte dello Stato, ma poi tutta la materia dovrà essere regolamentata dalla contrattazione". Inoltre, avverte, "poiché si dovrà aprire la partita dei rinnovi contrattuali per oltre dieci milioni di lavoratori, il tema della riduzione dell'orario insieme a quello della rimodulazione dell'organizzazione del lavoro potranno essere affrontati in quella sede, in modo più strutturato. Ovviamente, la loro concreta attuazione - precisa - dovrà essere demandata alla contrattazione di secondo livello".

Il vaccino

Contro il Covid, probabilmente "entro fine anno avremo un vaccino efficace", ma a partire da questo momento, "se abbiamo stabilimenti pronti, ci vorranno almeno altri 6 mesi per avviare una produzione soddisfacente a garantirlo alle fasce di popolazione più fragili, che devono esser protette". A spiegarlo, Pierluigi Lopalco, responsabile della task force per l'emergenza Covid in Puglia, durante Agorà, su Rai 3. Quanto alla possibile non efficacia del vaccino, ha detto: "è ovvio che il virus muti, ma grazie al cielo non è un virus che muta in modo veloce o sostanziale. Il vaccino si disegna anche tenendo presenti queste mutazioni, ovvero si fanno prendendo di mira parti che non mutano, e se si farà, vuol dire che funzionerà", ha sottolineato. Comunque, ha concluso Lopalco, "solo quando avremo il vaccino e avremo messo in sicurezza le persone più fragili, potremo ricominciare a fare quello che facevamo prima. Ma mi auguro che la vita che torneremo a fare sia migliore di quella di prima".

Le indagini sulle Rsa

Intanto proseguono le indagini su quanto accaduto nelle residenze per anziani dopo la pandemia da Covid. Vanno avanti anche oggi, come già nei giorni scorsi, le audizioni davanti alla polizia giudiziaria, negli uffici di piazza Umanitaria, dei familiari di anziani morti per Covid nelle Rsa al centro delle inchieste della Procura di Milano sui contagi e i morti nelle case di cura. E altri colloqui, sempre con i parenti di ospiti ricoverati, sono stati programmati per i prossimi giorni. Da quanto è stato riferito, oggi dovrebbero iniziare le audizioni dei lavoratori - operatori sociosanitari e infermieri - di alcune delle strutture sotto inchiesta. Anche la scorsa settimana, per ricostruire la "catena" di direttive e comunicazioni tra Regione Lombardia, Ats (ex Asl) e case di riposo, gli investigatori e gli inquirenti milanesi hanno sentito a verbale alcuni funzionari dell'amministrazione regionale e dell'Agenzia di tutela della salute, come testimoni. E negli stessi giorni sono stati ascoltati a "sommarie informazioni testimoniali" familiari di vittime e operatori sanitari, anche del Pio Albergo Trivulzio (dove a marzo si sono contati circa 200 morti) che si sono presentati spontaneamente.

Zaia, Mattarella consideri onorificienza a Vo'

"Mi piacerebbe che il Capo dello Stato valutasse la concessione di un'onorificenza a Vo' Euganeo, che sta dimostrando una grandissima coscienza civica e ci sta facendo fare una grandissima figura a livello internazionale, con bambini che si mettono in fila per i prelievi del sangue". Lo scrive su Facebook il presidente del veneto Luca Zaia, pubblicando un video dell'Us Colli Euganei, i cui piccoli calciatori annunciano di sottoporsi al tampone.