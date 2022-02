Taiwan, giro di vite contro spionaggio hi-tech cinese

Roma, 17 feb. (askanews) - Taiwan inasprirà le sue leggi contro lo spionaggio industriale per punire, in particolare, la sottrazione di segreti nel settore delle tecnologie. Si tratta di un passo con il quale l'isola punta a proteggere i suoi gioielli nel settore dei semiconduttori dalla minaccia cinese.Secondo quanto riferisce oggi il Nikkei Asia, lo Yuan esecutivo - il governo di Taiwan - ha approvato una bozza di riforma alla legge sulla sicurezza nazionale che renderà reato penale lo spionaggio economico o l'uso non autorizzato di tecnologie nazionali strategiche al di fuori di Taiwan, con pene rispettivamente di 12 e 10 anni di carcere.Inoltre il progetto di riforma prevede che tutti coloro che siano stati coinvolti nello sviluppo e produzione di tecnologie strategiche taiwanesi debbano ottenere il nulla osta delle autorità taiwanesi prima d'intraprendere un viaggio in Cina, con una multa prevista per i trasgressori che può arrivare fino a 315mila euro."L'industria delle alte tecnologie è vitale per Taiwan, ma l'infiltrazione cinese è diventata un grave problema in anni recenti", ha commentato in una conferenza stampa il portavoce dello Yuan esecutivo Lo Ping-cheng. "Ci rubano - ha continuato - talenti dell'alta tecnologia e tecnologie cruciali, aggirano le regolamentazioni taiwanesi, operando a Taiwan senza autorizzazione e investendo a Taiwan illegalmente, così causando danni alla sicurezza della nostra tecnologia dell'informazione e alla competitività della nostra industria".E' stata la stessa presidente Tsai Ing-wen a chiedere un'azione decisa per fermare lo spionaggio industriale cinese, anche per tutelare una serie di aziende e tecnologie chiave, come quella per la costruzione di chip detenuta dal gigante TSMC.Pechino ha avviato una campagna per costituire una propria industria dei semiconduttori, che sia competitiva con quella taiwanese, sudcoreana e statunitense, in un momento in cui a livello globale si sta vivendo una carenza di forniture di chip e altre potenze economiche come gli Usa e l'Unione europea lavorando per rafforzare la propria industria dei semiconduttori.Taiwan - che è considerata una "provincia ribelle" dalla Cina - ha reagito dapprima vietando gli annunci di lavoro dalla Cina contintentale, per cercare di evitare una fuga di cervelli.