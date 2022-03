Svizzera, Banca centrale tiene tassi a -0,75% pronta a agire su cambi

Roma, 24 mar. (askanews) - La Banca nazionale della Svizzera ha mantenuto l'intonazione espansiva della politica monetaria, lasciando al -0,75% il tasso guida e il tasso di interesse sugli averi a vista detenuti sui suoi conti. Con un comunicato l'istituzione riafferma la propria disponibilità a intervenire all'occorrenza sul mercato dei cambi per contrastare la pressione al rialzo sul franco. "Il franco ha tuttora una valutazione elevata", si legge."L'invasione russa dell'Ucraina ha accresciuto significativamente l'incertezza in tutto il mondo. In questa situazione la Banca nazionale con la sua politica monetaria garantisce la stabilità dei prezzi e sostiene l'economia". La banca centrale elvetica rileva che l'inflazione ha continuato a salire negli ultimi mesi, anche se in realtà in Svizera resta a livelli abbastanza contenuti: +2,2%.