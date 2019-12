Svizzera, Banca centrale conferma tassi interesse al -0,75%

Roma, 12 dic. (askanews) - La Banca nazionale Svizzera ha deciso di mantenere invariato il principale tasso di interesse al meno 0,75%, mentre con un comunicato ribadisce la "disponibilità" a intervenire sul mercato dei cambi per limitare eventuali apprezzamenti del franco. Il tutto a poche ore dal Consiglio direttivo della Bce, che si farà i suoi annunci nel pomeriggio."Alla luce delle prospettive inflazionistiche in Svizzera, la politica monetaria espansiva è tuttora necessaria", afferma l'istituzione. Mentre "il tasso di cambio del franco su base ponderata per il commercio estero è praticamente immutato rispetto al settembre 2019. Il franco continua pertanto ad avere una valutazione elevata e la situazione sul mercato dei cambi permane fragile".Negli ultimi mesi le tensioni commerciali internazionali e le incertezze politiche hanno pesato sulla congiuntura globale. La banca centrale prevede un più 1 per cento nel 2019 mentre sul 2020 una crescita compresa tra l'1,5% e il 2%. L'accelerazione rispecchia da una parte l'atteso graduale consolidamento della congiuntura internazionale e dall'altra un fattore straordinario, gli introiti derivanti da grandi eventi sportivi.