Svizzera, ascesa del franco preoccupa aziende esportatrici

Roma, 28 ago. (askanews) - L'ascesa del franco svizzero sta iniziando a preoccupare le aziende esportatrici rossocrociate a partire dagli esportatori agricoli e di macchinari. Emmi, il produttore di formaggio Emmentaler ha tagliato le sue stime di vendita, citando la valuta, salita a un massimo di due anni contro l'euro a causa delle preoccupazioni sulla debolezza dell'economia globale e sulle disputa commerciale.Stessa preoccupazione anche dal settore meccanico ed elettrico della Svizzera, che ha registrato un calo degli ordini di quasi il 20% con l'associazione di categoria Swissmem che ha lanciato l'allarme."Nel corso della prima metà del 2019 - si legge in una nota di Swissmem - la situazione dell'industria metalmeccanica ed elettrica svizzera (industria MEM) è peggiorata nettamente. Le commesse sono diminuite di -12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In calo anche le vendite (-1,9%) e le esportazioni di merci (-1,0%). Di recente sono aumentati i rischi esistenti di politica economica, cosa che ha contribuito al rinnovato apprezzamento del franco svizzero. Inoltre, l'economia si sta indebolendo nei più importanti mercati di vendita. Tutti questi fattori - sottolinea Swissmem smorzano le aspettative per i prossimi mesi. Swissmem parte dal presupposto che la domanda continuerà a diminuire. Per i prossimi dodici mesi, se non vi saranno distorsioni politiche o economiche di rilievo, lo scenario migliore è quello di una stabilizzazione a un livello più basso. Alla luce di questi sviluppi, Swissmem invita il Consiglio federale, il Parlamento e l'amministrazione a sostenere l'industria con condizioni quadro migliori".Gli imprenditori del comparto meccanico ed elettrico sono preoccupati anche per le prossime prospettive. "Nella prima metà del 2019 - sottolinea Swissmem - la situazione dell'industria MEM svizzera si è notevolmente deteriorata. Anche le prospettive si sono peggiorate ulteriormente. Si sono accentuati i rischi esistenti, quali i conflitti commerciali e valutari globali, una Brexit disordinata e i problemi di indebitamento in alcuni Stati membri dell'UE. A causa di queste incertezze, l'economia nei più importanti mercati di vendita dell'industria MEM si è notevolmente raffreddata e le previsioni per l'ulteriore sviluppo sono state costantemente riviste al ribasso. Nel corso di questa evoluzione, il franco svizzero si è nuovamente apprezzato, cosa che si ripercuote negativamente sulla competitività dei prezzi delle aziende MEM".Stefan Brupbacher, direttore Swissmem, ha commentato: "Gli ultimi sviluppi sono motivo di grande preoccupazione. Presumo che la domanda continuerà a diminuire. Lo "scenario migliore" è che nei prossimi dodici mesi la domanda si stabilizzerà ad un livello più basso. Tuttavia, a condizione che non vi siano distorsioni politiche o economiche di rilievo".Esiste inoltre il rischio che il franco salga aumenti ulteriormente se la Banca centrale europea aumenterà lo stimolo monetario il prossimo mese. Se, come previsto, la Bce taglierà i tassi di interesse, gli investitori scommettono che la Banca nazionale svizzera seguirà l'esempio e ridurrà il suo tasso di riferimento, già a un livello record -0,75%.