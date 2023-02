Superbonus, Vidotto: decisione governo devastante e drammatica

Roma, 17 feb. (askanews) - "Una decisione devastante e drammatica". Così Fabio Vidotto, fondatore e amministratore delegato del network di prefessionisti detrazionifacili.it, interpellato da askanews, definisce la decisione del governo di bloccare la cessione dei crediti per il Superbonus."Devastante e drammatica - aggiunge l'ingegnere Vidotto -, perché 15 miliardi di crediti incagliati sui quali è intervenuto il blocco vuol dire meno liquidità per le imprese per far fronte ai pagamenti dei fornitori e dei propri dipendenti. Non si capisce la motivazione e la necessità di una decisione del genere, presa peraltro senza consultare gli operatori. Qualsiasi operatore pensa che sia una follia totale".In relazione all'incontro che lunedì il governo avrà con le associazioni di settore, per Vidotto una soluzione potrebbe essere quella di "poter dare alle banche la possibilità di cedere i crediti già maturati senza particolari vincoli, perché stimiamo che siano tra le 25 mila e le 30 mila le imprese a rischio, per un totale di oltre 130 mila dipendenti".La decisione del governo, ha concluso Vidotto, è "veramente devastante anche perché blocca il processo di emersione del lavoro nero, innescato dal Superbonus. Ora con il blocco della cessione dei crediti si riprenderà quella strada per poter offrire prezzi inferiori".