Superbonus: stop a sconto in fattura e cessione del credito. Il decreto del Cdm e la protesta

L'intento è fermare una "lievitazione dei crediti fuori controllo" e il varo del nuovo decreto che porta allo stop della cessione del credito e dello sconto in fattura nell'uso del Superbonus, arriva all'unanimità in Consiglio dei Ministri. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato con queste parole l'importante modifica approvata: "Per evitare ulteriori danni al debito pubblico e ai cittadini è stato necessario intervenire: un'azione a tutela di imprese, cittadini e banche per impedire che una mancanza di controllo in passato provocasse danni all'economia". Gli ha fatto eco il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: "Una politica scellerata usata in campagna elettorale che ha prodotto beneficio per alcuni cittadini ma posto alla fine un carico di duemila euro a testa su ogni italiano". Quindi si cambia, fra molte proteste.

Lo scontro sale di nuovo

Ancora il titolare del Tesoro, Giorgetti, ha detto: "Vorrei puntualizzare che non tocchiamo il Superbonus, interveniamo sulla cessione dei crediti d'imposta che ammontano direi a 110 miliardi, questo è l'ordine di grandezza che deve essere gestito, l'obiettivo è dare la possibilità di gestirlo". Ma immediata arriva la replica di Giuseppe Conte, leader del M5S: "Da quello che apprendiamo il Governo approva in Consiglio dei Ministri un decreto legge che cancella lo sconto in fattura e la cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus e agli altri bonus edilizi. Non è tanto l'affossamento di una misura ideata dal M5S a preoccuparci, ma il colpo letale al settore dell'edilizia, che negli ultimi due anni ha dato un contributo fondamentale alla crescita record del Pil. Qui si gioca sulla pelle di lavoratori e famiglie e si mette a repentaglio il futuro di almeno 25 mila aziende dell'edilizia, 130 mila posti di lavoro".

Calenda: "Ben fatto", l'Ance e il Pd: "Così imprese al fallimento"

"La scelta del Governo di chiudere il bonus 110% è totalmente condivisibile. È un provvedimento che ha generato uno spreco di risorse mai visto nella recente storia repubblicana. Un provvedimento iniquo e che ha drogato il mercato. Brava Giorgia Meloni" commenta via Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. Ma sono molte le voci contrarie e preoccupate per il provvedimento appena appovato in Cdm, a cominciare dall'Associazione nazionale costruttori edili che lancia l'allarme sulla nuova stretta, evidenziando che così si bloccano oltre 15 miliardi di crediti portando 26mila imprese al fallimento e alla perdita di 130mila posti di lavoro. L'Ance invoca una "soluzione strutturale che eviti il tracollo". Dure anche le voci del Pd, a cominciare dal candidato alla segreteria e attuale presidente dell'Emilia Romagna: "Diventa impossibile per gli Enti locali acquistare i crediti incagliati, il che significa condannare alla chiusura decine di migliaia di imprese, fermare almeno 100mila cantieri, mandare sul lastrico migliaia di famiglie e far perdere il lavoro a 150mila persone occupate nel settore edile e nell'indotto. Ai cittadini e al Paese servono soluzioni ai problemi, ma così la destra al governo ne crea soltanto di nuovi. Sulla pelle dei cittadini, di chi lavora e delle imprese". Di fronte alle proteste, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a margine del Cdm e in conferenza stampa annuncia: "Il governo intende aprire un'interlocuzione con le associazioni di categoria, che saranno invitate nel tardo pomeriggio di lunedì a Palazzo Chigi per ricevere i loro contributi propositivi rispetto a un intervento di necessità ed estrema urgenza".