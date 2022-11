Superbonus: Abi, soluzione dl quater non risolutiva

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - La soluzione, contenuta nel dl aiuti quater, di rateizzare fruire in 10 e non 5 anni i crediti d'imposta del Superbonus, "sebbene costituisca una ulteriore opzione, non riesce ad essere risolutiva". Lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in audizione alla commissione bilancio del Senato per la conversione del decreto, ribadendo di aver proposto assieme ad Ance una soluzione a carattere "straordinario" e di "essere disponibili a "discuterne nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro". "L'auspicio è che si possa giungere ad una soluzione condivisa ed efficace che ponga rimedio ai problemi sin qui delineati" ha concluso. (ANSA).