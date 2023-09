Sulla piattaforma 600mila posti di formazione, 60mila di lavoro

(ANSA) - ROMA, 01 SET - A mezzogiorno sono già pervenute 4.015 domande per il Supporto per la formazione e il lavoro rivolto agli ex percettori di Reddito di cittadinanza, mentre sulla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl) sono già presenti 52.798 offerte formative per una platea potenziale di almeno 600mila possibili fruitori e 25.691 annunci di lavoro per circa 60mila opportunità di lavoro. Sono i primi numeri della nuova piattaforma, a meno di 24 ore dal suo debutto online, riferiti dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall'Inps. I dati, sottolineano, "sono tutti in continuo aggiornamento e descrivono una vivacità sia dell'offerta formativa che lavorativa". (ANSA).