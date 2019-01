Sud,Di Maio: momento favorevole,tantissime assunzioni costo zero

Roma, 27 gen. (askanews) - "In tutte le regioni del Sud ci potranno essere tantissime assunzioni a tempo indeterminato che saranno a costo zero da 5 a 18 mesi. E' un momento favorevole alla creazione di nuovi posti di lavoro quello che stiamo vivendo al Sud". E' quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio, rimandando a una sua lettera pubblicata su Primo piano Molise, Quotidiano Molise, La Sicilia, Giornale di Sicilia, La Nuova Sardegna, Unione Sarda, Il Centro, Il Mattino, Gazzetta del Mezzogiorno, Gazzetta del Sud."E grazie anche al nuovo Fondo Nazionale Innovazione - ha aggiunto - è un momento favorevole per avviare un'impresa e farsi finanziare delle idee. In sintesi è un buon momento per un giovane del Sud per cercare o creare lavoro. Abbiamo creato le condizioni affinchè questo fosse possibile. Questo non risolve i problemi del Sud in un colpo solo, ma è la scintilla che mancava per far esplodere le nostre intelligenze, le nostre competenze, le nostre eccellenze. Se dalla scintilla nascerà una fiammella che poi si trasformerà in un fuoco sempre alimentato, dipenderà dalla nostra volontà e dalla nostra capacità. Una cosa è certa: è il momento buono. Forse lo stavate aspettando o forse no, ma è arrivato. E' ora di capire quali siano i vantaggi fiscali per le assunzioni previste dal doppio bonus".