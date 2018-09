Sterlina a picco dopo sfogo May su stallo trattative Brexit con Ue

Roma, 21 set. (askanews) - Sterlina a picco e speculare impennata della Borsa di Londra, dopo il drammatico sfogo della premier Theresa May sul "vicolo cieco" in cui sono finite le trattative con l'Unione europea sulla Brexit. La valuta britannica è bruscamente precipitata con l'euro schizzato a 0,8980 pound, a fronte di 0,8880 cui si attestava prima delle dichiarazioni della premier, tornando ai massimi dal 7 settembre scorso. Parallelamente la sterlina è caduta a 1,3072 dollari, da 1,33 in precedenza, sui minimi dal 17 settembre.Secondo il Financial Times si è trattato del peggior calo su una singola seduta da 8 mesi a questa parte. Il mercato azionario britannico si è così bruscamente aggiustato alla svalutazione e in una seduta che era già rialzista questo ha significato un più 1,67 per cento dell'indice Ftse 100.