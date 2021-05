Stellantis-Foxconn creano Mobile Drive, software a centro dell'auto

Roma, 18 mag. (askanews) - Stellantis e Foxconn hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione strategica che "pone il software al centro" e migliorare "l'esperienza dei clienti", costituendo una joint venture denominata Mobile Drive per fornire tecnologie e prodotti per l'auto digitale.L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares e il presidente del gigante tech taiwanese Young Liu hanno spiegato in una conferenza online i dettagli del progetto, che prevede una partecipazione al 50 per cento delle tue parti.Tavares ha definito l'accordo una "mossa strategica" che pone "al centro il software con lo scopo di migliorare l'esperienza dei clienti", che ha bisogno di una "più forte interazone tra il veicolo e l'utilizzatore, una maggiore connettività".Liu ha ricordato che Foxconn e Stellantis sono "compagnie che hanno una consolidata storia di cooperazione di successo nello sviluppo di tecnologie e prodotti per il l'industria a rapida crescita della mobilità". Con l'annuncio di oggi c'è "un'estensione di quella partnership e un segnale all'industria che ci muoveremo rapidamente nel portare nuove tecnologie e nuovi prodotti".I prodotti di Mobile Drive, ha chiarito Liu, non saranno diretti soltanto ai marchi Stellantis, ma anche verranno forniti anche ad altre compagni.L'accordo con Stellantis, ha chiarito ancora il numero uno di Foxconn, mostra come "sempre più l'ICT e l'automotive sono in convergenza: le auto del futuro saranno sempre più guidate e definite da software".