Stellantis:Fim; mancano semiconduttori, Melfi riapre il 13/9

(ANSA) - POTENZA, 31 AGO - Oggi la direzione aziendale di Stellantis "ha comunicato che la produzione nello stabilimento di Melfi (Potenza) riprenderà il 13 settembre e non il 6 come da calendario". Lo ha reso noto la Fim Cisl Basilicata specificando che "l'azienda ha confermato alle organizzazioni sindacali che il ritardo è giustificato dalla mancanza di semiconduttori sui mercati internazionali. Stellantis ha anche specificato che la produzione prevista per settembre, compresa quella dell'avvio impianti di questi giorni, sarà di circa ottomila vetture con 5/6 giorni lavorativi". (ANSA).