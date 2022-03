Stellantis, Elkann: Piemonte e Torino indissociabili dal gruppo

Torino, 28 mar. (askanews) - Mirafiori, Torino e il Piemonte restano centrali nei piani di sviluppo di Stellantis che punta a farne un centro di competenza ingegneristico internazionale per l'elettrificazione, la guida autonoma e la logistica. È quanto emerso al termine dell'incontro a Mirafiori fra i vertici del gruppo con Comune e Regione."Piemonte e Torino sono indissociabili da Stellantis e il futuro della mobilità che stiamo costruendo. Cosa che vogliamo fare insieme ai nostri partner locali e alle parti interessate per essere più forti e raggiungere il nostro scopo in Italia e nel mondo" ha affermato John Elkann, Presidente di Stellantis."Sono molto contento della discussione costruttiva che abbiamo avuto oggi per creare la condizione di un futuro sostenibile per le attività di Stellantis in Piemonte e a Torino nell'ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030. Continueremo il dialogo costruttivo con le nostre organizzazioni sindacali che è stato a lungo intrapreso per la trasformazione di Stellantis in un'azienda tecnologica di mobilità sostenibile, per offrire ai propri clienti una mobilità pulita, connessa, sicura e conveniente e raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038", ha commentato Carlos Tavares, Amministratore Delegato di Stellantis.Soddisfatti gli enti locali. "Stellantis ha confermato gli investimenti e il piano di sviluppo per Torino", ha detto il sindaco Stefano Lo Russo. "Il Piemonte giocherà un ruolo chiave grazie anche ai fondi Fesr europei - per circa 1,5 miliardi di euro di cui un terzo per l'automotive - e sarà centrale per la logistica", ha detto il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Lzp