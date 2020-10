Stefano De Martin nuovo presidente di Manageritalia Friuli Venezia Giulia

Trieste, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è tenuto ieri sera a Trieste il primo consiglio direttivo, eletto in precedenza nell’Assemblea elettiva di Manageritalia Friuli Venezia Giulia. Il primo adempimento è stato l’elezione a presidente di Stefano De Martin e a vicepresidenti di Luigi Candida e di Sandro Caporale (presidente uscente). Stefano De Martin è oggi Ceo di Sicap, Luigi Candida è Ceo di Baia di Sistiana Resort e Sandro Caporale è consulente di direzione. “L’attuale situazione economica e sociale - ha dichiarato dopo l’elezione Stefano De Martin - impone a noi manager di guidare, sia nelle aziende che sul territorio, la profonda trasformazione dei modelli di vita e lavoro, utili a cogliere nuove opportunità di sviluppo. Serve una sostenibilità nuova e sotto ogni punto di vista: economica, ambientale e sociale. Una sfida che come associazione ci assumiamo appieno, in continuità con quanto già fatto, per portare con ancora maggior forza il contributo dei manager sul territorio agendo come e più di sempre in sinergia con tutti gli stakeholder per un forte e sostenibile sviluppo”. Dopo l’elezione da parte del Consiglio direttivo, il neopresidente De Martin ha sottoscritto, come preannunciato e condiviso in assemblea, il 'Manifesto della Comunicazione non Ostile' ideato dall’Associazione Parole O_Stili, una dichiarazione di intenti che contiene dieci princìpi volti a migliorare lo stile e il comportamento di chi opera in rete. Un impegno di responsabilità civica condivisa che la comunità manageriale intende promuovere, coinvolgendo tutti gli attori e i cittadini della regione e con il contributo importante di Fondazione Prioritalia e Asvis (Alleanza per lo sviluppo sostenibile). Un impegno che segue quello assunto a livello nazionale con la firma del Manifesto da parte della presidente di Prioritalia (la Fondazione dei manager italiani per portare il loro contributo all’innovazione sociale) Marcella Mallen, il 2 ottobre, in occasione dell’evento sul Goal 16 durante il Festival dello sviluppo sostenibile di Asvis. I dirigenti privati in Friuli Venezia sono Giulia 1.848 (ultimo dato disponibile Inps al 2018), dato che negli ultimi 10 anni è in calo del 2% (-4,2% a livello nazionale), ma in ripresa nell’ultimo anno, con una crescita del 3,5% (+0,8% a livello nazionale). Nonostante la crisi i dirigenti del terziario, quelli che fanno capo a Manageritalia, sono in forte aumento nell’ultimo decennio (+8%) e nel 2018 (+2,3%) in linea con la media nazionale.