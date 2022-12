Stati Generali ONTM, Patìmo: serve innovazione per tutela mare

Roma, 16 dic. (askanews) - Si sono svolti nella sede di Confitarma a PalazzoColonna gli Stati Generali di ONTM. Un'occasione per valorizzare la risorsa Mare quale asset strategico dell'architettura economico sociale del Paese. Il ministro dell'agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha rilasciato un video saluto per lo sviluppo dei lavori.ONTM ha deciso di coinvolgere le migliori risorse del Paese, le quali impegnano le loro capacità in maniera volontaria a favore di questa missione fornendo il proprio contributo ai fini dello svolgimento delle attività e della realizzazione dei progetti dell'Osservatorio.In particolare Acciona che da subito ha condiviso la mission di ONTM aderendo alla Partnership Program ha preso parte agli Stati Generali rappresenta dal Country Manager Italia, Luigi Patìmo. Il ciclo delle acque e le tecnologie che si possono mettere in atto per migliorare il sistema di emungimento e distribuzione dell'acqua potabile sono stati i principali temi affrontati.Luigi Patìmo, Country Manager Italia di Acciona:"Ad agosto del 2022 il 60% del territorio europeo era interessato da stress idrico. Dobbiamo porvi rimedio e le programmazioni non vanno fatte in primavera, ma è necessario lavorare con largo anticipo, applicando dei sistemi innovativi. La dissalazione oggi dà una risposta non definitiva, ma è una soluzione immediata soprattutto nelle realtà dove non è consentito sbagliare. Abbiamo un problema di reperimento della risorsa, lo dobbiamo risolverecon velocità e con efficacia. Lo strumento del finanziamento pubblico o privato può essere una soluzione per accelerare i termini di realizzazione degli impianti che consentono una velocizzazione della produzione della risorsa e un miglioramento delle condizioni ambientali e di vita nel pianeta. Oggi la dissalazione non è solo per uso potabile. Nel 2000 veniva costruito in Spagna il più grande dissalatore al mondo a servizio dell'agricoltura, nel 2010 Londra ha deciso di costruire e di poter utilizzare un dissalatore nella periferia di Londra perché si sono resi conto che dissalare le acque del Tamigi era piùeconomico che fare un lungo trasporto di centinaia di chilometri che comporta una perdita della risorsa. Nel 2020 e nel 2022 la parola d'ordine è innovare. Dobbiamo equipaggiare le utility di questi strumenti che consentono di migliorare la vita delle persone perché rendono delle superfici e delle zone desertiche in zone con la possibilità di avere del turismo e un miglioramentodelle rese delle colture. Nel 2018 la commissione europea ha calcolato un danno di 37 miliardi di euro derivante dal minor rendimento delle colture, se lo commisuriamo al costo della realizzazione di questo impianto il bilancio è sicuramente positivo".Queste le parole del Country Manager di Acciona che ha inoltre ricordato quanto siano importanti questi strumenti anche per migliorare la vita delle persone.