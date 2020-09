Starace (Enel): rete unica? A noi interessa cablare, il resto meno

Cernobbio, 5 set. (askanews) - "Siamo fanalino nell'utilizzo di Internet a livello europeo, a me non interessa tanto il tema che appassiona i giornali, mi interessa che gli italiani nella classifica non siano nel nono percentile, a noi interessa cablare tutto il resto un po' meno". Con queste parole l'Ad di Enel, Francesco Starace, ha risposto alla domanda se il gruppo, azionista al 50% di Open Fiber, sarà della partita per la società unica della banca larga. Starace ha risposto nel corso della presentazione, al Forum Ambrosetti, della ricerca sulla circular economy realizzata da The European House - Ambrosetti e Fondazione Enel in collaborazione con Enel e Enel X.