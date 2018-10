Starace: dubbi su tenuta conti hanno 'impatto negativo' su imprese

Mosca, 3 ott. (askanews) - "Oggi non vediamo un impatto sull'economia direttamente, ma sul sentimento degli investitori nei confronti dell'Italia". Lo ha detto Francesco Starace amministratore delegato e direttore generale di Enel in un'intervista ad Askanews a Mosca, dove in un gruppo ristretto di top manager incontrerà oggi il presidente russo Vladimir Putin (Starace sarà l'unico italiano)."Gli investitori lo sanno: non è che cade il mondo" ha aggiunto Starace. "C'è molto da fare ancora e la realtà è che qualunque dubbio sulla tenuta dei conti italiani ha un impatto sulle grandi aziende italiane: Intesa Sanpaolo, Enel, in parte Eni. Tutte le grandi imprese che hanno a che vedere con l'Italia, hanno un impatto negativo".