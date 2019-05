Corte dei Conti, trecento comuni falliti o quasi. La crisi non risparmia nemmeno il Nord

Comuni malati, quelli in cura e quelli che nascondono le malattie. Decine di comuni sono a rischio dissesto finanziario. Le ragioni economiche si possono individuare negli effetti della grande crisi finanziaria, che ancora non è stata assorbita, nonostante qualche incerto segno di ripresa del ciclo, e nella rilevante contrazione delle risorse finanziarie di cui è stato oggetto il comparto. Secondo la Corte dei Conti, le regioni esenti da municipi con difficoltà finanziarie sono Friuli, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, il Veneto e Sardegna.

Le criticità

Nel 2018 hanno registrato una grave criticità finanziaria 72 Comuni (7 al Nord, 7 al Centro e 58 al Sud e Isole), di cui 42 procedure di riequilibrio e 30 dissesti (3 di questi, Campione d’Italia, Bojano e Partinico) 379 sono arrivati al dissesto passando per la procedura di riequilibrio, entrambe aperte nell’anno 2018). La popolazione interessata è di 1.540.296 abitanti (1.214.059 al Sud e Isole, con 34 riequilibri e 24 dissesti; 190.371 nel Centro, 2 riequilibri e 5 dissesti; e, infine, 135.866 nel Nord, 6 riequilibri e 1 dissesto). Contribuiscono ad elevare il numero di abitanti coinvolti i dissesti dei Comuni di Terni e Catania, che insieme superano i 400.000 abitanti, oltre ad alcuni centri della Puglia che hanno attivato la procedura di riequilibrio (Lecce, Manfredonia e Andria: 250.000 abitanti), oltre al lombardo Sesto San Giovanni (80.000).

Il caso Calabria

La regione che ha più problemi è la Calabria dove, infatti, è stato registrato il numero più alto di Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario (ex articolo 246 del Tuel) o che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo dati vidimati nell'ottobre scorso dalla Corte dei Conti. Nella regione, in base a dati di un anno fa, si registravano 41 dissesti e 54 riequilibri, per un totale quindi di 95 municipi. Tra i Comuni che rischiano il fallimento per i conti disastrati c'é Vibo Valentia. Ci sono poi Comuni che sono entrati nel capitolo del dissesto, che prevede una via di uscita di 5 anni. E tra questi a fine settembre del 2018 figurava Gioia Tauro. Reggio Calabria e Cosenza sono, invece, tra i poco meno di 200 Comuni che hanno avviato le procedure per il pre-dissesto, secondo le norme introdotte nel 2012 da Monti per fermare un'emorragia di risorse che prevede un piano di risanamento di 10 anni, prolungati a 20 nel 2018.

I comuni da salvare

Insomma, brutte gatte da pelare per molti (troppi) comuni italiani, ma è il segno dei tempi. Dai casi ormai balzati alle cronache di Messina, Milazzo, Reggio e Vibo, oltre agli altri del Sud come Catania, se ne aggiungono tanti altri in diverse regioni d'Italia. La mappa parte dal Nord e giunge sino al Sud. Il numero delle città con l’acqua alla gola è ampio e, secondo dati vidimati nell’ottobre scorso dalla Corte dei Conti oltre a Catania e Alessandria, citati dal ministro Matteo Salvini tra i comuni da salvare dal dissesto (oltre a Roma), rischiano la bancarotta città metropolitane come Napoli insieme a tantissime altre, di piccole ma anche di medie dimensioni.

Le buone notizie

Tutto sommato, comunque, quasi tutte le amministrazioni comunali sono riuscite a stare fuori dal gorgo, presentando bilanci in ordine. Anche se una minuta percentuale di queste è riuscita ad accumulare un disavanzo pari a 2,6 miliardi di euro. La regione che sta meno bene delle altre è la Calabria, dove su un totale di 409 comuni, secondo i dati di un anno fa, si registravano 41 dissesti e 54 riequilibri, per un totale quindi di 95 municipi. Segue la Sicilia con 86 comuni su 390, con 29 dissesti e 57 riequilibri, e la Campania con 44 realtà in dissesto e 32 in procedura di riequilibrio, su un totale di 551. I sindaci con il mal di pancia ascoltano con molta attenzione il dibattito che si sta delineando in questi giorni fra Movimento 5 Stelle e la Lega.

Salvini e Roma

Il vice Matteo Salvini ha infatti detto no a una norma 'salva Roma' nel Dl Crescita. Ai giornalisti che gli avevano chiesto se una norma simile va inserita nel decreto, il vicepremier aveva risposto: "Dal mio punto di vista no. Stiamo lavorando al Decreto Crescita, ma non penso che ci siano Comuni di serie A e di serie B: ci sono tanti Comuni in Italia in difficoltà, non si può fare un regalo a qualcuno e ad altri no". Insomma, per Salvini non si dovrebbero fare "regali a qualcuno ignorandone altri. Se vogliamo aiutare i comuni, sarò il primo a farlo", ha aggiunto, a margine di un appuntamento al consolato brasiliano di Milano. I regali, si sa, sono sempre ben accetti.