(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Chiusura in rialzo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 215, 8 punti, a fronte dei 207,97 punti di venerdì scorso. In rialzo di 16 punti il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,124%, tornato sui livelli dello scorso 1 agosto. (ANSA).