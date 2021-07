Spread Btp-Bund: in rialzo a 105,2 punti

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - In rialzo a 105,2 punti base il differenziale tra Btp e Bund, rispetto rispetto alla chiusura della vigilia a 103 punti e all'apertura di giornata sugli stessi livelli. Nella seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un minimo di 102,4 punti poco prima delle 8.15. Il rendimento del decennale italiano è in lieve salita allo 0,71%, rispetto allo 0,70% della vigilia. In mattinata ha fatto segnare un minimo dello 0,69% intorno alle 9.15. (ANSA).