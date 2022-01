(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Lo spread Btp-Bund nel pomeriggio è fermo a 133 punti con un rendimento, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, è in discesa all'1,291 per cento. Resta in lieve negativo il rendimento del Bund (-0,037%), che nel giorno precedente aveva fatto un passaggio in positivo, per la prima volta dal 2019. (ANSA).