(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Si allarga a 187 punti base il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi, in una seduta fiacca per il debito sovrano europeo. Lo spread Btp-Bund è salito di due punti base mentre il rendimento dei bond italiani a dieci anni si è attestato al 4,32%, in rialzo di quattro punti base, sui timori per una Bce ancora aggressiva sui tassi. (ANSA).