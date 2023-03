Spread Btp-Bund chiude in calo a 183 punti ma sale il rendimento

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Chiusura in sensibile calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco: il differenziale di rendimento si è ridotto di quasi otto punti base, attestandosi a quota 184. In rialzo invece i rendimenti, a parziale correzione dei crolli registrati nelle ultime due sedute: quello del Btp è salito di otto punti base, al 4,255%, mentre quello del Bund si è apprezzato di 16 punti al 2,408%. Il mercato si interroga interroga sulle mosse della Bce giovedì, diviso tra chi continua ad attendersi un rialzo dei tassi di 50 punti base e chi, per effetto delle turbolenze scatenate dal fallimento di Svb, scommette su una stretta di soli 25 punti. (ANSA).