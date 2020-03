(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Apertura in netto calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 236 punti contro i 251 segnati ieri in chiusura dopo essere salito fino a 266 punti base, ai massimi da giugno 2019. Il rendimento del titolo decennale è pari all'1,76%.