Sostenibilità protagonista dell'Innovation tour di Syngenta

Roma, 8 mar. - (Adnkronos) - L'Innovation Tour di Syngenta, azienda leader nel settore agricolo a livello mondiale, fa tappa a Robbio, in provincia di Pavia, dove risiede lo stabilimento di Riso Gallo. Protagonista di questo appuntamento è la sostenibilità, tema chiave dell'agricoltura Made in Italy. Syngenta e Riso Gallo collaborano da anni in progetti di agricoltura sostenibile che assicurino, lungo l’intera filiera, la diffusione di buone pratiche agronomiche e, conseguentemente, della sicurezza alimentare. Prosegue quindi l'Innovation Tour di Syngenta, progetto itinerante che vede un truck brandizzato attraversare l’Italia da Sud a Nord nelle zone maggiormente a vocazione agricola del Paese per presentare a un vasto pubblico di imprenditori agricoli, clienti e istituzioni l’innovazione di Syngenta con un’attenzione particolare alle soluzioni per cereali, mais e vite. Syngenta, infatti, si impegna ogni giorno per affiancare gli operatori agricoli in ogni fase della loro attività: per esempio con la piattaforma Cropwise, che mette a loro disposizione una serie di strumenti digitali ad alto valore aggiunto (imagery satellitare, agricoltura 4.0, etc..) e li combina con l’utilizzo di agrofarmaci per assistere, tramite l’offerta Product+, i professionisti del settore in ottica di efficienza e sostenibilità. Grazie alla collaborazione con Valagro, principale player nel settore dei biologicals, Syngenta è in grado di sviluppare protocolli integrati di agrofarmaci e biostimolanti per fornire agli agricoltori la possibilità di beneficiare di un numero sempre maggiore di soluzioni complementari e rispondere così alle sfide di un’agricoltura moderna sempre più attenta all’ambiente. Ma il vero focus dell’Innovation Tour è quello dell’innovazione di prodotto. Entrando nel truck, infatti, i visitatori saranno affiancati dal valido know-how agronomico degli esperti Syngenta e potranno navigare attraverso degli schermi interattivi per scoprire l’offerta dell’azienda dedicata alle colture di cereali, mais e vite suddivise per areali e fase di crescita della pianta, frutto di una costante e intensa attività di ricerca e sviluppo.