Sostenibilità, Coricelli: 'E' investimento che genera valore'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Il 'costo' della sostenibilità per noi è inteso come investimento che possa generare profitto e quindi valore per tutto il sistema aziendale che deve essere interconnesso e integrato". Così Chiara Coricelli, presidente e ad di Pietro Coricelli, raggiunta dall'Adnkronos in occasione del Salone della Csr e dell'Innovazione sociale.

"Investimento che si riflette in accrescimento della formazione del personale, della cultura aziendale, dell’efficienza dei reparti grazie a parametri precisi che bisogna seguire e metriche da rispettare in tutti gli ambiti aziendali - spiega - Non abbiamo fissato un limite di investimento ma diamo una diversa interpretazione a quella che è la voce economica alla sostenibilità. Ogni costo in sostenibilità diventa un investimento sulle persone, sulla struttura, sui macchinari volta a contribuire alla realizzazione di un mondo migliore".

"Tutte le azioni e progetti che abbiamo realizzato sono stati raccontati nel nostro primo bilancio integrato Esg, uno strumento che permette di valutare e raccontare un’azienda a 360 gradi andando ben oltre i numeri", conclude.