Snam: utile 2019 sale a 1,09 miliardi

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Snam ha registrato nel 2019 ricavi per 2,6 miliardi (+3% rispetto al 2018), un margine operativo lordo di 2,17 miliardi (+3,5%) e un utile netto 'adjusted' di 1,09 miliardi (+8,2%). La crescita dell'utile avviene grazie a una positiva gestione operativa, alla riduzione degli oneri finanziari e a maggiori proventi da partecipazioni. Il dividendo proposto è di 0,2376 per azione e cresce del 5% in linea con la politica di dividendi già annunciata. La società ha previsto un incremento degli investimenti per il periodo 2019-2023, portandoli a 6,5 miliardi, circa il 14% in più rispetto al piano 2018-2022. Il 2019 è stato per "Snam un anno di forte accelerazione sulla transizione energetica: abbiamo sperimentato, tra i primi al mondo, l'immissione di idrogeno nella nostra rete di trasmissione, destinato oltre il 20% degli investimenti del piano al 2023 all'innovazione e ai nuovi business nell'efficienza energetica, mobilità sostenibile e biometano". Lo afferma l'amministratore delegato Marco Alverà.